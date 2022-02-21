На Харківщині студенти популяризуватимуть вакцинацію від COVID-19 у селах

Студенти-медики на волонтерських засадах виїжджатимуть до сіл Харківської області, щоб популяризувати вакцинацію від коронавірусу.

Нині студенти готуються до такої роботи на навчаннях, повідомив 21 лютого директор обласного Департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов.

"Ми маємо деякі райони, які не дуже по вакцинації встигають до плану, і тому туди будуть виїжджати ці волонтери й з сімейним лікарем будуть проводити роз’яснювальні бесіди для населення, для популяризації та розвінчування міфів. Їхнє завдання — надати роз’яснення, а вже селищний голова, наприклад, якщо там немає пункту щеплення, буде формувати список охочих на щеплення, і буде туди виїжджати мобільна бригада", — сказав Хаустов.

За його словами, 55% населення Харківщини щеплені хоча б однією дозою вакцини від коронавірусу, повний курс вакцинації пройшли 51% людей.

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