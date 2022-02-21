На Запоріжжі увімкнуть сирени задля перевірки системи сповіщення

23 лютого буде проводитися перевірка функціонування територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення в обласному центрі та на решті території області.
Про це повідомляється на сайті Запорізької обласної державної адміністрації.
З 13:50 до 14:00 увімкнуть електросирени, а з 14:00 до 14:10 інформація передаватиметься по телебаченню та радіомовленню, зазначили у пресслужбі Запорізької ОДА.
Зокрема 23 лютого з 13:50 до 14:00 перевірка функціонування територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення проводитиметься у містах Енергодар та Мелітополь. Про це йдеться на сайтах Запорізької АЕС та Мелітопольської міської ради.
Вмикати сирени задля перевірки систем сповіщення будуть і в Бердянську. Про це Суспільному повідомили телефоном у пресслужбі Бердянської міської ради.
Мешканців просять не панікувати, дотримуватися спокою та продовжувати звичайний ритм свого життя.
Читайте також: У запорізькому Будинку Патріотів провели тренінг зі збирання "тривожної валізки"
У Запоріжжі вирішили оновити захисні укриття. В якому стані вони зараз