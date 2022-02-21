На Запоріжжі увімкнуть сирени задля перевірки системи сповіщення

23 лютого буде проводитися перевірка функціонування територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення в обласному центрі та на решті території області.

Про це повідомляється на сайті Запорізької обласної державної адміністрації.

З 13:50 до 14:00 увімкнуть електросирени, а з 14:00 до 14:10 інформація передаватиметься по телебаченню та радіомовленню, зазначили у пресслужбі Запорізької ОДА.

Зокрема 23 лютого з 13:50 до 14:00 перевірка функціонування територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення проводитиметься у містах Енергодар та Мелітополь. Про це йдеться на сайтах Запорізької АЕС та Мелітопольської міської ради.

Вмикати сирени задля перевірки систем сповіщення будуть і в Бердянську. Про це Суспільному повідомили телефоном у пресслужбі Бердянської міської ради.

Мешканців просять не панікувати, дотримуватися спокою та продовжувати звичайний ритм свого життя.

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