Головний інженер стадіону “Авангард” Роман Петролюк став депутатом Рівненської міської ради. Він замінив свого колегу по партії Євгенія Іванішина, який віднедавна пішов працювати заступником міського голови.

Про реєстрацію Романа Петролюка оголосили під час засідання сесії Рівнеради 21 лютого. Голова міської ТВК Ірина Глуха доповіла перед обранцями, що до виборчої комісії він надіслав відповідну заяву про реєстрацію. Комісія встановила, що надані документи відповідають закону і вирішили Петролюка зареєструвати депутатом.

Роман Петролюк представляє ВО “Свобода”, обраний у єдиному багатомандатному виборчому округу. З кінця січня 2022 року депутат міськради Євгеній Іванішин, також представник цієї політсили, перейшов працювати заступником міського голови.

Що ж до Романа Петролюка, то йому 37 років, він був депутатом міської ради у попередній каденції, був заступником голови комісії з питань архітектури й будівництва.

У найсвіжішій декларації на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції вказано, що на рахунку Петролюка у банку є трохи більше 400 тисяч гривень, за рік роботи на посаді в “Авангарді” він заробив 114 тисяч. Має два легкових авто: Renault Kangoo 2009 року випуску та Nissan Pathfinder 2013 року випуску. Володіє у Рівному квартирою на 37,5 квадратів та земельною ділянкою площею 988 квадратних метрів.

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