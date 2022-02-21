У Миколаєві 21 лютого відбулося розведення Південнобузького (Варварівського), Інгульського і пішохідного понтонного мостів. До акваторії Миколаївського суднобудівного заводу (МСЗ) мають зайти буксири та несамохідний плавкран.

Про це з міста події повідомляє кореспондентка Суспільного Миколаїв Ольга Руда.

Об 11:40 працівники КП "Миколаївелектротранс" на Інгульському мості почали відмикати тролейбусні лінії. Рух транспорту на мосту перекрили о 12:03.

Фото: Ольги Рудої/Суспільне Миколаїв Працівники КП "Миколаївелектротранс" відмикають тролейбусні лінії на мосту

За правопорядком на мосту спостерігали два екіпажі патрульних.

Фото: Ольги Рудої/Суспільне Миколаїв Поліцейські зупинили рух транспорту Інгульським мостом

Розведення мосту почали о 12:10.

Подивитись на розведення мостів прийшли майже 70 людей.

Під час проходження Південнобузького мосту плавкран зачепив опору мосту.

Як розповів кореспондентам Суспільного головний інженер КП "ЕЛУ автодоріг" Павло Лаврентьєв, плавкран опору Південнобузького мосту не пошкодив.

Станом на 12:55 плавкран "ПК23" у супроводі двох буксирів Інгульський міст не пройшов.

Фото: Юлії Філімон/Суспільне Миколаїв Судна відновили рух у напрямку Інгульського мосту

Буксири та "ПК23" близько 40 хвилин простояли напроти "Дикого Саду" та об 13:20 відновили рух у напрямку Інгульського мосту.

Станом на 13:30 за словами Павла Лаврентьєва, рух Південнобузьким мостом відновили. Інгульський міст залишається у розведеному стані. Буксири та плавкран зупинились і до мосту не наближаються.

О 13:42 голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім, на своїй сторінці у Facebook повідомив, що Інгульський міст наразі знеструмлений, тому рух через річку Інгул організують через міст на території Миколаївського суднобудівного заводу.

О 13:50 судна відновили рух, а об 14:05 плавкран у супроводі буксирів зайшов у акваторію МСЗ.

Фото: Ольги Рудої/Суспільне Миколаїв Плавкран пройшов Інгульський міст

О 14:07 почали опускати розвідну секцію мосту.

О 14:13 рух транспорту Інгульським мостом відновили.

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