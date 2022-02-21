Змерзла у крижаній воді. В Охтирці врятували жінку, яка провалилася в ополонку

20 лютого жінка провалилася в ополонку на середині річки Охтирка. Про це 21 лютого повідомили на сторінці ДСНС в Сумській області у Facebook.

За інформацією рятувальників річка Охтирка не глибока. Утім, літня жінка у крижаній воді знаходилася по груди та сильно змерзла. До місця провалу рятувальники не могли потрапити, оскільки від берега з обох боків водойми майже 1,5 м крижаного покриву вже не було.

Управління ДСНС у Сумській обл.

Жінку витягували з ополонки за допомогою рятувального кругу та мотузки. Вже на поверхні криги постраждала відпустила руки і намагалася підвестися. Рятувальники заборонили їй це робити, аби знову не провалитися в ополонку. Жінці знову перекинули круг і витягли на берег і передали медикам. Після надання першої допомоги, постраждалу, 1967 року народження, відвезли до лікарні.

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