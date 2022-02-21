Заступник директора ДУ "Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб" МОЗ України Олександр Мащак пояснив, чому результати ПЛР-тестів на COVID-19 мешканці регіону можуть отримувати із затримкою.

Запоріжанка Катерина Рождественська в коментарі Суспільному Запоріжжя розповіла, що здала тест на COVID-19 у своїй клініці 16 лютого. Результату станом на 21 лютого досі не отримала.

За словами Олександра Мащака, така затримка наразі виникає у зв'язку з впровадженням автоматичної системи обліку і передачі результатів лабораторних дослідів.

Це система, що покликана пришвидшити отримання результатів та за допомогою якої пацієнт має отримати відповідь протягом доби. При цьому, отримання результату не залежить від людського фактора — результати надходять автоматично. Це так само виключає і можливість помилок.

Втім, як пояснює Олександр Мащак, частина медичних закладів не встановила програмне забезпечення для користування такою автоматичною системою:

"На цей момент зі 120 медичних закладів, з якими ми працюємо у відношенні діагностики COVID, встановили цей додаток більш ніж половина. Тому виходить, що за минулий тиждень ми зробили близько 29 тисяч проб, і передали аналізів десь близько 22 тис. А для тих лікарень, які не хочуть, чи то за принциповими, чи то за ідеологічними причинами встановлювати додаток, ми змушені робити величезний труд з передачі в автоматизовану систему, ще після цього вбивати та передавати їхні результати. Звідси й виникає цей дефіцит, і в якомусь сенсі справедливе обурення жителів області", — каже він.

Олександр Мащак каже, що більшість медзакладів, які гальмують впровадження автоматичної системи обліку і передачі результатів лабораторних дослідів знаходяться у Запоріжжі. За його словами, робота з автоматизації процесу отримання ПЛР-тестів триває.

Що відомо

За добу 20 лютого в Запорізькій області виявили 564 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу. У регіоні станом на 21 лютого продовжує лікуватись 21 981 пацієнт. За добу обстежили 1 615 людей.

На території Запорізької області циркулює штам COVID-19 — "Омікрон". Це підтверджують результати контрольних досліджень.

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