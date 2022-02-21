Чотирьох іноземців, які планували незаконно потрапити до Румунії, затримали правоохоронці 20 лютого у Тячеві. Про це Суспільному повідомила речниця Мукачівського загону Леся Федорова.

За її словами, правоохоронці спинили таксі, у якому їхали іноземці, за 500 метрів від зеленого кордону Румунією. Керував автівкою громадянин України. Четверо його пасажирів: двоє чоловіків та дві жінки зізнались, що мали на меті незаконно перетнути кордон та потрапити до Румунії, звідти — до Франції.

Одна із затриманих є громадянкою Еритреї, троє інших – два чоловіки та жінка — з Ефіопії. Правоохоронці з'ясували, що трьох іноземців вже затримували раніше військовослужбовці Чернівецького та Чопського прикордонних загонів. Тоді іноземців помістили до ПТПІ в Журавичах.

"В пункті тимчасового перебування іноземців перебувала громадянка Еритреї та двоє громадян з Ефіопії. Наразі чотирьох затриманих доправили до пункту тимчасового тримання Мукачівського загону, водія таксі відпустили. Справу передадуть до суду, який вирішить, чи помістять іноземців до ПТПІ, чи примусово видворядь", — додала речниця.

Наразі правоохоронці встановили особу, імовірно причетну до переправлення осіб. За даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 332 ККУ. У справі триває слідство.

Суспільне намагалося отримати контакти адвокатів затриманих, однак хто захищатиме іноземців наразі ще не відомо.

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