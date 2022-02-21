Протягом доби 20 лютого в Миколаївській області зареєстрували 1099 нових випадків COVID-19. Це на 154 випадки більше ніж виявили напередодні. Від наслідків перебігу коронавірусної інфекції померли дев'ять людей.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла фахівчиня зі зв’язків з громадськістю та пресою Миколаївського обласного лабораторного центру Злата Ємєльянова.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили в Миколаєві ― 607, в Первомайську ― 104 випадки, в Очакові підтвердили 34 випадки, у Вознесенську ― 27, в Южноукраїнську ― 19. На території інших громад області зареєстрували 308 нових випадків коронавірусної хвороби. Протягом доби захворіли 74 дитини до 18-ти років.

Від початку пандемії в Миколаївській області на коронавірус захворіли 142 639 людей.

Протягом доби 20 лютого одужали 450 людей. Усього на Миколаївщині від COVID-19 одужали 120 572 людини.

За період пандемії на Миколаївщині від наслідків перебігу коронавірусної хвороби померла 3 501 людина. За добу медики зареєстрували дев'ять летальних випадків.

"У Миколаєві померли шість людей, у Южноукраїнську ― одна людина, на інших адміністративних територіях ― дві людини. За віковими категоріями померлі належать до наступних груп: 40-49 років ― одна людина, 50-59 років ― одна людина, 60-69 ― дві людини, 70-79 ― одна людина, 80-89 ― дві людини, понад 90 років ― дві людини", ― розповіла Злата Ємельянова.

Станом на 21 лютого на стаціонарному лікуванні в області перебувають 1186 пацієнтів, хворих на COVID-19 або з підозрою. За добу госпіталізували 89 хворих, із них 12 вакциновані хоча б однією дозою.

Завантаженість ліжок у лікарнях складає 47,06 відсотка.

Що відомо

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в Одеській області зареєстрували 1011 нових випадків коронавірусної хвороби та дев'ять смертей від наслідків захворювання на COVID-19. У Херсонській області ― 582 нові випадки за добу та померли від наслідків COVID-19 дві людини.

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