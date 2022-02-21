Денісова розповіла історію незаконно ув’язненої в ОРДЛО Наталії Зеленіної

Громадянка України Наталія Зеленіна п’ятий рік поспіль перебуває у незаконному ув’язненні на тимчасово окупованій території Донеччини. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Наталія проживала у Донецьку і не могла залишити рідне місто після тимчасової окупації через літню маму. Періодично вона виїжджала до Вінниці, де за державною програмою отримувала необхідні їй медичні препарати, запаси яких в ОРДО закінчилися", — розповіла Денісова.

Людмила Денісова додала, що у листопаді 2017 році повертаючись з Вінниці, її затримали представники окупаційної адміністрації та виявили медпрепарати, призначені їй лікарем, та звинуватили Наталію у контрабанді.

За словами Денісової, з перших днів "арешту" жінка перебувала у СІЗО Донецька, де їй не надавалася екстрена допомога, яка необхідна після припинення вживання препарату. Згодом жінку засудили на 11 років за "контрабанду наркотиків".

Наразі Наталія незаконно утримується в Сніжнянській жіночій виправній колонії №127, де не отримує належну медичну допомогу відповідно до призначень лікарів.

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