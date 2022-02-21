Причину спалаху ротавірусної інфекції у кропивницькому дитсадку №60 не виявили. Про це Суспільному розповіла речниця Держпродспоживслужби в області Наталія Шевченко.

Минулого тижня у сімох дітей з однієї групи дитсадка №60 почалася блювота, батьків попросили забрати їх раніше додому. Шістьох вихованців лікували вдома, одного – забрали в лікарню. Лікарка дитячої міської лікарні Галина Саркісян сказала, це – спалах ротавірусної інфекції.

16 лютого працівники Держпродспоживслужби спільно з представниками міського управління освіти обстежили дитсадок на дотримання санітарних вимог, 17-18 лютого перевіряли харчоблок.

"За результатами перевірок порушень, які могли призвести до виникнення у дитсадку захворювання, не виявили. Водночас у декількох вихованців були одноразові блювання, підвищення температури тіла, однак ротавірус у них не підтвердили. В однієї дитини, батьки якої зверталися до лікарні, є лише підозра на цей діагноз. Наразі в дитсадку провели всі заходи – миття, дезінфекція контактних поверхонь, іграшок тощо. Дітей, у яких були симптоми інфекції, приймають у дитсадок з довідкою від лікаря.", – сказала Наталія Шевченко.

Нині дитсадок №60 працює за звичайним графіком, розповіла завідувачка Ірина Бурлака.

"Сьогодні (21 лютого) у групу прийшли шестеро з 18 дітей, навіть ті, у яких була блювота. Лікарка їм видала довідки для відвідування дитсадка. У групі зробили усі необхідні протиепідемічні заходи, у нас все добре".

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