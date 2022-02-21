На Черкащині керівник комерційної структури привласнив гроші на ремонті доріг. СБУ йому повідомила про підозру, розповіла Суспільному речниця Служби безпеки України у Черкаській області Катерина Дрога.

За інформацією речниці, керівник однієї з комерційних структур організував схему привласнення державних грошей, виділених на реконструкцію доріг місцевого значення.

"За даними слідства, у 2020 році посадовець уклав договір зі Смілянською міською радою на проведення капітального ремонту місцевих вулиць загальною вартістю понад 1,3 мільйона гривень", — повідомила Катерина Дрога.

Служба безпеки України у Черкаській області

Своїми діями посадовець завдав державі збитків понад 650 тисяч гривень.

"З метою привласнення коштів, керівник вносив у звітні документи неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт. Відтак, на основі фіктивних актів виконаних робіт, кошти у повному обсязі були перераховані на рахунки комерсантів. Однак, з огляду на те, що якість використаних під час «капітального ремонту» матеріалів не відповідала заявленим, на відремонтованих таким чином дорогах невдовзі почали проявлятися ознаки руйнування", — пояснила речниця.

За результатами ініційованої СБУ будівельно-технічної експертизи встановили, що проведені роботи були виконані неякісно, а дорожнє покриття не відповідає визначеним стандартам.

"Наразі підряднику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 366 та за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі.

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