На Черкащині керівник комерційної структури привласнив гроші на ремонті доріг. СБУ йому повідомила про підозру, розповіла Суспільному речниця Служби безпеки України у Черкаській області Катерина Дрога.
За інформацією речниці, керівник однієї з комерційних структур організував схему привласнення державних грошей, виділених на реконструкцію доріг місцевого значення.
"За даними слідства, у 2020 році посадовець уклав договір зі Смілянською міською радою на проведення капітального ремонту місцевих вулиць загальною вартістю понад 1,3 мільйона гривень", — повідомила Катерина Дрога.
Своїми діями посадовець завдав державі збитків понад 650 тисяч гривень.
"З метою привласнення коштів, керівник вносив у звітні документи неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт. Відтак, на основі фіктивних актів виконаних робіт, кошти у повному обсязі були перераховані на рахунки комерсантів. Однак, з огляду на те, що якість використаних під час «капітального ремонту» матеріалів не відповідала заявленим, на відремонтованих таким чином дорогах невдовзі почали проявлятися ознаки руйнування", — пояснила речниця.
За результатами ініційованої СБУ будівельно-технічної експертизи встановили, що проведені роботи були виконані неякісно, а дорожнє покриття не відповідає визначеним стандартам.
"Наразі підряднику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 366Службове підроблення та за ч. 5 ст. 191 Заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірахКримінального кодексу України.
Тривають слідчі.
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