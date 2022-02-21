В Одесі затримали чоловіків, які можуть бути причетні до стрілянини на заправці

Одеські гвардійці затримали чоловіків, які ймовірно причетні до стрілянини на автозаправці в Київському районі Одеси. Про це повідомили у пресслужбі 11 бригади імені М. Грушевського Національної гвардії України.

Військові затримали п'ятьох людей. У одного з чоловіків знайшли холодну зброю. Підозрюваних передали співробітникам поліції. Їм оголосили підозру за ст. 125 Кримінального кодексу України.

За даними нацгвардійців, у пораненого іноземця були не тільки вогнепальні, а й колоті рани.

Що відомо

19 лютого на автозаправній станції у Київському районі Одеси сталася стрілянина. В результаті травму отримав 29-річний іноземець.

За інформацією слідства між двома компаніями стався конфлікт, в ході якого один з учасників сутички вистрелив, імовірно, з травматичної зброї.

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