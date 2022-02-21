Шевченківська окружна прокуратура Запоріжжя скерувала до суду обвинувальний акт стосовно п'ятьох дівчат, які 22 листопада на території школи №12 побили трьох школярок.

Про це повідомили 21 лютого у пресслужбі обласної прокуратури.

"До суду скеровано обвинувальний акт стосовно п’ятьох неповнолітніх дівчат за фактом вчинення відносно неповнолітніх потерпілих хуліганських дій, вимагання грошових коштів та викрадення чужого майна (ч. 2 ст. 296, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 185 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Наразі чотири дівчини перебувають під домашнім арештом, а одна з них — під вартою.

Як раніше повідомляло Суспільне, 22 листопада батьки школярок 2007, 2008 та 2005 року народження звернулись до поліції та повідомили про побиття дітей. З'ясувалось, що подія сталася на одному зі спортивних майданчиків Шевченківського району. 6 грудня з'явилося відео побиття школярок, після чого поліція встановила особи неповнолітніх, яких підозрюють в побитті школярок та вимаганні в них грошей.

Що відомо

7 грудня 2021 року запорізькі слідчі повідомили про підозру у скоєнні злочину трьом неповнолітнім дівчатам у справі побиття школярок. Згодом підозри оголосили ще двом дівчатам за статтею "Хуліганство".

8 грудня суд ухвалив рішення взяти під варту Ксенію Тімченко. Решті підозрюваних обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

14-тирічну Євгенію Корніченко, одну із трьох побитих 22 листопада на території 12 школи, прооперували в одній із запорізьких лікарень. Їй провели операцію на носі.

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