Автофіксація порушень ПДР. У Вінниці запрацює ще одна система

У Вінниці відсьогодні, 21 лютого, запрацює ще один комплекс автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР на вулиці Пирогова,61. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Прилад буде спрямований на вул. Костянтина Василенка. Обмеження швидкості – до 50 км/год.

Камери встановлені за адресами: вул. Київська, 65, вул. Київська, 126, вул. Келецька, 30 та просп. Юності, 46, на вулиці Пирогова біля перехрестя з вул. Данила Галицького.

Комплекси "Каскад" надала патрульна поліція, їх закупили за державні кошти. А монтаж забезпечило міське комунальне підприємство "Вінницький інформаційний центр".

У патрульній поліції нагадують про розмір штрафу:

340 грн — у разі перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш як на 20 км/год, але не більше 50 км/год;

1700 грн — при перевищенні встановлених обмежень швидкості руху більш як на 50 км/год. Штраф зменшується на 50 відсотків, якщо його сплачено протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови.

Що відомо

1 червня 2020 року в Україні запрацювала автофіксація порушень на дорогах.

У результаті встановлення систем відеофіксації порушень правил дорожнього руху в Україні у 2021 році кількість ДТП з загиблими та травмованими в Україні зменшилася на 12%, з загиблими — на 17%.

З 1 липня в Україні набув чинності закон, яким посилюється покарання за водіння у нетверезому стані. Зокрема, тепер за це передбачено кримінальну відповідальність.

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