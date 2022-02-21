В аварії під Миколаєвом загинула людина

На трасі Н-24 "Благовіщенське – Миколаїв", неподалік повороту на Матвіївку, в ніч проти 21 лютого зіткнулися автомобілі "ГАЗель" та Volkswagen Touareg.

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила речниця Національної поліції у Миколаївській області Інна Парфенова.

"Внаслідок зіткнення транспортних засобів 51-річний водій "ГАЗель" загинув на місці автопригоди, а 34-річний водій кросовера з травмами був доставлений до лікарні", — сказала Інна Парфенова.

Фото: Нацполіція ДТП на Миколаївщині

За словами директора міської лікарні швидкої медичної допомоги Олександра Дем'янова, після аварій на Миколаївщині, що сталися вночі, в закладі перебуває двоє травмованих, одного відправили на амбулаторне лікування.

"Нам привезли трьох постраждалих, з них одного оглянули та відпустили на амбулаторне лікування. Другий — у стані середньої важкості. Третій був у важкому стані, на ранок вдалось його стабілізувати", — розповів Олександр Дем'янов.

Як розповіла Інна Парфенова, за вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого".

Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Читайте Суспільне Миколаїв у Telegram, Viber та Instagram.