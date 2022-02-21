На Львівщині нетверезий водій скоїв ДТП: п'ятеро людей травмовані

У Дрогобичі, що на Львівщині, водій "Peugeot", який перебував у нетверезому стані, зіткнувся з автівкою "ВАЗ". Унаслідок цього водій та четверо пасажирів "ВАЗу" отримали травми. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Аварія трапилась 20 лютого, близько 22:30, на вулиці Трускавецькій у Дрогобичі. Тоді, як встановили правоохоронці, 36-річний водій "Peugeot" виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем "ВАЗ 2107". За кермом автівки був 24-річний дрогобичанин. Унаслідок цього водій "ВАЗу" та четверо пасажирів авто отримали травми. Трьох чоловіків віком 20, 26 та 42 роки та 16-річну дівчину доправили до Дрогобицької міської лікарні.

ГУ ДСНС Львівщини Авто "ВАЗ 2107". Фото рятувальників з місця ДТП

Як встановили правоохоронці, на момент аварії водій "Peugeot" перебував у стані алкогольного сп’яніння. Чоловіка затримали. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Поліція Львівської області Автомобіль "Peugeot". Фото поліції з місця події

За фактом ДТП, вчиненої у нетверезому стані, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Водієві загрожує покарання — позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням прав на керування транспортом на строк до десяти років.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють обставини події.

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