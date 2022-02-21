На Івано-Франківщині працівники Служби безпеки України викрили мережу нелегальних АЗС та вилучили фальсифікованого пального на 1,5 млн грн. Про це повідомили на Facebook-сторінці СБУ в області.
"Станції працювали без реєстрації та дозвільних документів. Вони закуповували фальсифікат за готівку у підпільних виробників із центральної України. Щоб приховати низьку якість пального, змішували його із придбаним у сертифікованих виробників. Продавали товар через мережі АЗС, розташовані в обласному центрі", — йдеться у повідомленні.
Слідчі з'ясували, що працівники заправних станцій продавали пальне здебільшого за готівку.
Під час обшуків на двох автозаправних станціях та у сховищі нафтопродуктів працівники Служби безпеки вилучили понад 18 тонн фальсифікованого бензину, майже 33 тонни дизпалива, записи чорнової бухгалтерії та понад 300 тис. грн.
Директору комерційної структури, якій офіційно належить мережа, слідчі планують оголосити підозру за ст. 204 та ст. 209 Кримінального кодексу України.
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