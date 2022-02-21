На Івано-Франківщині працівники Служби безпеки України викрили мережу нелегальних АЗС та вилучили фальсифікованого пального на 1,5 млн грн. Про це повідомили на Facebook-сторінці СБУ в області.

"Станції працювали без реєстрації та дозвільних документів. Вони закуповували фальсифікат за готівку у підпільних виробників із центральної України. Щоб приховати низьку якість пального, змішували його із придбаним у сертифікованих виробників. Продавали товар через мережі АЗС, розташовані в обласному центрі", — йдеться у повідомленні.

Фото: Служба безпеки України Працівники Служби безпеки України вилучили фальсифікованого пального на 1,5 млн грн

Слідчі з'ясували, що працівники заправних станцій продавали пальне здебільшого за готівку.

Фото: Служба безпеки України Працівники заправних станцій продавали пальне здебільшого за готівку

Під час обшуків на двох автозаправних станціях та у сховищі нафтопродуктів працівники Служби безпеки вилучили понад 18 тонн фальсифікованого бензину, майже 33 тонни дизпалива, записи чорнової бухгалтерії та понад 300 тис. грн.

Фото: Служба безпеки України

Директору комерційної структури, якій офіційно належить мережа, слідчі планують оголосити підозру за ст. 204 та ст. 209 Кримінального кодексу України.

Читайте також

Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини