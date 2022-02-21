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Вилучили палива на 1,5 млн грн. У Франківську СБУ викрила мережу нелегальних автозаправок
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Вилучили палива на 1,5 млн грн. У Франківську СБУ викрила мережу нелегальних автозаправок

Маріaна Басалига
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Вилучили палива на 1,5 млн грн. У Франківську СБУ викрила мережу нелегальних автозаправок Фото: Служба безпеки України

На Івано-Франківщині працівники Служби безпеки України викрили мережу нелегальних АЗС та вилучили фальсифікованого пального на 1,5 млн грн. Про це повідомили на Facebook-сторінці СБУ в області.

"Станції працювали без реєстрації та дозвільних документів. Вони закуповували фальсифікат за готівку у підпільних виробників із центральної України. Щоб приховати низьку якість пального, змішували його із придбаним у сертифікованих виробників. Продавали товар через мережі АЗС, розташовані в обласному центрі", — йдеться у повідомленні.

Вилучили палива на 1,5 млн грн. У Франківську СБУ викрила мережу нелегальних автозаправокФото: Служба безпеки України

Працівники Служби безпеки України вилучили фальсифікованого пального на 1,5 млн грн

Слідчі з'ясували, що працівники заправних станцій продавали пальне здебільшого за готівку.

Вилучили палива на 1,5 млн грн. У Франківську СБУ викрила мережу нелегальних автозаправокФото: Служба безпеки України

Працівники заправних станцій продавали пальне здебільшого за готівку

Під час обшуків на двох автозаправних станціях та у сховищі нафтопродуктів працівники Служби безпеки вилучили понад 18 тонн фальсифікованого бензину, майже 33 тонни дизпалива, записи чорнової бухгалтерії та понад 300 тис. грн.

Вилучили палива на 1,5 млн грн. У Франківську СБУ викрила мережу нелегальних автозаправокФото: Служба безпеки України

Директору комерційної структури, якій офіційно належить мережа, слідчі планують оголосити підозру за ст. 204 та ст. 209 Кримінального кодексу України.

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