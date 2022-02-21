За добу на Тернопільщині від COVID-19 вакцинували 947 осіб

947 осіб щепили від COVID-19 на Тернопільщині. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва.

За її словами, першою дозою за добу щепили 266 людей, другою дозою – 452, бустерною – 229. Всього з початку вакцинації в Тернопільській області щепили 757 548 осіб.

За добу в Україні 17 172 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 4 769 людей, другу дозу – 7 965 осіб, додаткову дозу отримали 78 людей, бустерну дозу – 4 360.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено понад п'ятнадцять мільйонів людей, з них отримали першу дозу – 15 680 361 людини, отримали дві дози – 15 121 999 осіб, отримали додаткову дозу – 26 510 людей, бустерну дозу – 668 508. Загалом проведено 31 497 378 щеплень.

Читати також: