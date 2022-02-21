За добу на Вінниччині виявили 140 нових випадків COVID-19

На Вінниччині підтвердили 140 нових випадків коронавірусу. Одужали 187 пацієнтів. Летальних випадків медики зафіксували десять. Такі дані МОЗ України станом на ранок 21 лютого.

Від початку пандемії на Вінниччині COVID-19 лабораторно підтвердили у 148 360 мешканців області. З них одужали 124 116 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених цією хворобою, померли 3 517 людей.

Упродовж доби 20 лютого щеплення проти коронавірусу зробили 468 людей. Першою дозою вакцини щеплення від коронавірусу за добу зробили 137 вінничан (всього 606 704 людей). Другою дозою імунізувалися 203 мешканці області (всього 574 559). Бустерною дозою вакцинувалася 128 людини (всього 30 133), додатковою дозою вакцинувались (всього 374 вінничанина).

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За добу 20 лютого в Україні виявили 13 562 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1 254, медпрацівників – 151). Летальних випадків – 127. За добу 17 172 людини були вакциновані проти COVID-19. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – понад 4,7 млн людей;

одужало – понад 3,9 млн хворих;

летальних випадків – 104 645;

проведено ПЛР-тестувань – понад 19 млн.

Що відомо

Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.

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