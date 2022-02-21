Рятувальники Івано-Франківщини попереджають про погіршення погодних умов у Карпатах і радять туристам утриматися від походів у високогір'я. Про це повідомили на Facebook-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.

Станом на ранок 21 лютого температура повітря на горі Піп Іван Чорногірський становить -7°С.

"Рятувальники зафіксували південний вітер швидкістю 16 м/с, з поривами до 20 м/с. На горі — хмарно, видимість обмежена до 20 м", — йдеться у дописі.

Як повідомили в управлінні з питань цивільного захисту облдержадміністрації, вдень 21 лютого на Івано-Франківщині переважатиме хмарність з проясненнями. Вдень падатиме невеликий дощ, а у Карпатах — дощ з мокрим снігом.

"Вітер — південно-західний — 7-12 м/с, місцями — 15-20 м/с. Температура повітря вдень коливатиметься від 6°C до 11°C, у високогір’ї — від -3°C до 2°C", — йдеться у повідомленні.

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