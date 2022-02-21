На Дніпропетровщині у шахті загинув гірник

На шахті "Героїв Космосу" у Павлограді, що на Дніпропетровщині, загинув гірник. Про це повідомляється на у Facebook.

Трагічний випадок стався 20 лютого близько 20-ої години на горизонті 235 м. Гірник з ремонту гірничих виробок ділянки шахтного транспорту отримав смертельні травми.

Реанімаційна бригада Павлоградського воєнізованого гірничорятувального загону, яка прибула на місце, констатувала смерть гірника.

Причини, які призвели до загибелі шахтаря, встановлює спеціальна комісія.

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