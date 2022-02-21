Богдан Цимбал — біатлоніст із Сум, що представляв Україну на Олімпіаді-2022

Богдан Цимбал із Сум брав участь в Олімпійських іграх-2022, де представляв Україну. Про те, як почав займатися біатлоном та чому лютий 2022 року особливий для Богдана — читайте у нашому матеріалі.

24-річний cумчанин Богдан Цимбал — український біатлоніст. Кар'єра Богдана розпочалась у 2018-му році. Тоді він став чемпіоном України та ввійшов до складу національної збірної.

Фото із особистого архіву Богдана Цимбала

"Що стосується вибору, це його рішення. Десь років в 11 пішли на базу разом із Богданом. Коли ми йшли вперше на тренування із Богданом, я у нього запитав: "Сину, як ми з тобою йдемо? Ми йдемо працювати із тобою? Чи ми йдемо просто навчитися кататися на лижах, постріляти?" Він каже: "Батьку, працюємо", — згадує батько спортсмена Віталій Цимбал.

Перший тренер спортсмена Микола Сердюк — Заслужений тренер України з біатлону розповідає: "Прийшов він до мене десь у 3-му чи 4-му класі, привів його батько — у минулому теж спортсмен, велосипедист. Приїхали до мене на Баранівку, я проводив тренування. З того часу він у мене регулярно займався".

Фото із особистого архіву Богдана Цимбала

"Не все виходило, десь, я дивлюсь, був трохи засмучений, а потім налагодилось, пішли медалі, пішли перемоги, призи й все інше", — згадує про початок кар'єри батько спортсмена.

Фото із особистого архіву Богдана Цимбала

Тренер Микола Сердюк каже, що одразу помітив, що Богдан обдарована дитина : "Добре в школі вчився, до речі, — математичний клас. Потім університет наш сумський закінчив".

У 2021-му році Богдан став бронзовим призером чемпіонату Європи, у 2020-му та 2021-му — учасником етапів кубку світу.

Лютий 2022-го року став особливим для Богдана: окрім дебютної участі в Олімпіаді, у спортсмена народився син.

Фото із особистого архіву Богдана Цимбала

"Я знав, що він все одно буде на Олімпіаді. Нехай не на ці Олімпійські ігри, все одно він потрапить на Олімпійські ігри, все одно він буде. У цьому плані я завжди вірив у нього, сподівався", — ділиться Віталій Цимбал.

По закінченню Олімпіади-2022 у Пекіні Цимбал пробіг 3 гонки та має такі результати: індивідуальна гонка (55 місце), спринт (66 місце) і чоловічу естафету (9 місце).

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