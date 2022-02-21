Богдан Цимбал — біатлоніст із Сум, що представляв Україну на Олімпіаді-2022

Богдан Цимбал із Сум брав участь в Олімпійських іграх-2022, де представляв Україну. Про те, як почав займатися біатлоном та чому лютий 2022 року особливий для Богдана — читайте у нашому матеріалі.
24-річний cумчанин Богдан Цимбал — український біатлоніст. Кар'єра Богдана розпочалась у 2018-му році. Тоді він став чемпіоном України та ввійшов до складу національної збірної.
"Що стосується вибору, це його рішення. Десь років в 11 пішли на базу разом із Богданом. Коли ми йшли вперше на тренування із Богданом, я у нього запитав: "Сину, як ми з тобою йдемо? Ми йдемо працювати із тобою? Чи ми йдемо просто навчитися кататися на лижах, постріляти?" Він каже: "Батьку, працюємо", — згадує батько спортсмена Віталій Цимбал.
Перший тренер спортсмена Микола Сердюк — Заслужений тренер України з біатлону розповідає: "Прийшов він до мене десь у 3-му чи 4-му класі, привів його батько — у минулому теж спортсмен, велосипедист. Приїхали до мене на Баранівку, я проводив тренування. З того часу він у мене регулярно займався".
"Не все виходило, десь, я дивлюсь, був трохи засмучений, а потім налагодилось, пішли медалі, пішли перемоги, призи й все інше", — згадує про початок кар'єри батько спортсмена.
Тренер Микола Сердюк каже, що одразу помітив, що Богдан обдарована дитина : "Добре в школі вчився, до речі, — математичний клас. Потім університет наш сумський закінчив".
У 2021-му році Богдан став бронзовим призером чемпіонату Європи, у 2020-му та 2021-му — учасником етапів кубку світу.
Лютий 2022-го року став особливим для Богдана: окрім дебютної участі в Олімпіаді, у спортсмена народився син.
"Я знав, що він все одно буде на Олімпіаді. Нехай не на ці Олімпійські ігри, все одно він потрапить на Олімпійські ігри, все одно він буде. У цьому плані я завжди вірив у нього, сподівався", — ділиться Віталій Цимбал.
По закінченню Олімпіади-2022 у Пекіні Цимбал пробіг 3 гонки та має такі результати: індивідуальна гонка (55 місце), спринт (66 місце) і чоловічу естафету (9 місце).
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