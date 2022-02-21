Олександр Шарапов називає себе винахідником. Говорить, що може застосувати в роботу все, що потрапляє йому в руки. Суспільному чоловік розповів, як знайшов свою справу та з чого створює свої вироби.

Матеріали, з яких Олександр виготовляє свої вироби — це залишки та обрізки. З них виходять брошки. Використовує український бурштин, все інше, як то готові поліровані камінці, купляє в Інтернеті.

Суспільне Суми

Особливість робіт Олександра полягає у тому, що він поєднує різні матеріали. "Складність в тому, що в одній прикрасі стикаються матеріали, котрі абсолютно відрізняються за твердістю. Тобто, бурштин — це як більш-менш щільна пластмаса, метал, скло, камінь. Тобто три-чотири різні градації твердості. І все це потрібно якось привести до загальної поверхні."

Суспільне Суми

З інструментами винахідник вперше "познайомився" у дитинстві, у 6 років. Їх подарував йому батько. Це була дерев'яна валізка зі слюсарними інструментами. Валізка була дитяча, але в ній все повноцінно працювало, говорить майстер. Олександр згадує, що коли батько показав, як користуватися інструментами, у нього відібрало дар мови. "Я, як дитина думав, що метал — це щось непохитне. І раптом тато бере і пиляє цвях на моїх очах." Трохи пізніше батько подарував Олександру таку ж валізку вже столярних інструментів.

Суспільне Суми

Експериментувати чоловік почав не одразу. Його перші свідомі спроби були, коли він працював на заводі. "У 90-ті роки почалися перебої з роботою. Ми приходили, просто відсиджували зміну. Там я вирішив не гаяти часу, зробив собі загородку — на смітнику назбирав дощечки та почав пробувати."

Суспільне Суми

Робити експерименти чоловік почав, використовуючи лише напильник та ніж. "Вийшло парадоксально — я вже багато знав, руки вміли працювати. Але в якому об`єкті це втілити?" Потім він почав робити скриньки, але прямолінійні форми швидко набридли майстру. Чоловік зрозумів, що це не зовсім цікаво і почав експерименти з формами. "Я відчув, що це моє. Тут я вже вирвався на простір".

Також Олександр Шарапов — автор запатентованої техніки бурштинової інкрустації. "Я колись замахнувся на звання "художник". Потім я все-таки зрозумів, що я — розробник. Бо моє улюблене заняття — це експеримент, пошук. А творчість — це вже демонстраційний відрізок, щоб все завершити та показати результат."

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