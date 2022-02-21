У Дніпрі зіткнулися легковик та автобус: одна людина травмувалася

У Дніпрі зіткнулися легковий автомобіль "Kia K5" та автобус "Баз А079.14". Про це йдеться на сайті ДСНС області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 21 лютого близько 5-ої години ранку на вулиці Передовій.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що внаслідок зіткнення водія легковика затиснуло у транспортному засобі. За допомогою гідравлічного інструменту його деблокували з понівеченої автівки.
42-річного травмованого передали працівникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації до Дніпровської міської клінічної лікарні №6.
Читайте також
- В Одесі сталася ДТП: травмувалися четверо людей
- У Туреччині перекинувся туристичний автобус: п’ятеро загиблих, десятки травмованих
Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро