Рівнерада передбачила п'ять мільйонів гривень на 2022 рік на мобілізаційну підготовку й оборонну роботу у громаді. Таке рішення міські депутати прийняли одноголосно 22 лютого на позачерговій сесії. Засідання вирішили зробити у закритому режимі через бійку у сесійній залі напередодні.

На засіданні позачергові сесії депутати Рівнеради внесли зімни до п'ятирічної програми, яку затвердили на сесії у липні 2021 року. Торік на мобілізаційну підготовку та оборонну роботу на території громади виділили 150 тис. грн, йдеться у проєкті. На 2022 рік конкретну суму у програмі не зазначили.

За словами автора проєкту рішення, завідувача сектору з питань мобілізаційної підготовки, технічного захисту інформації та режимно-секретної роботи Олександра Подкаури, зміни до програми підготували після звернення місцевого батальйону тероборони та інших підрозділів.

Спершу міські обранці планували прийняти зміни без зазначення у документі суми, передбаченої на 2022 рік. Голова бюджетної комісії Рівнеради Павло Алексєвич запропонував суму на програму виділити уже на пленарному засіданні.

"Оскільки в нас немає, скільки потрібно, ми не затверджували суму і видатків, які потрібно. Ми не маємо жодного кошторису, чекаємо кошторис і тоді будемо виділяти кошти, скільки потрібно. У нас немає питання про зміни до бюджету і немає юридичної особи, якій виділити, й кошторису", – сказав Алексєвич.

Начальник управління бюджету і фінансів Віктор Шульга уточнив, що відсутність конкретної суми у рішенні дасть змогу не обмежувати надалі програму у ресурсах. Водночас депутат Рівнеради та голова ОДА Віталій Коваль акцентував, що область виділила гроші на програму, зі зміною до бюджету. Відтак, запропонував також виділити гроші на позачерговому засіданні 22 лютого.

"Облрада на минулому тижні виділила п'ять мільйонів гривень, Радивилівська – 100 тис., Млинівська – 235 тис. Це суми, які виділяються на випадок терміновості використання, щоб вони вже були в ресурсі і фактично міський голова і виконком розпоряджались. А так, ми не підкріплюємо програму фінансуванням. І що? Фіксуємо суму і нам не доведеться зустрічатись ще раз. Вся область так зробила", – зазначив він.

Міський голова Рівного Олександр Третяк додав, що місто підтримує тероборону, відтак запропонував зафіксувати на її потреби спершу три, а після пропозицій депутатів – п'ять млн грн. І зауважив, що за потреби можуть виділяти додаткові гроші.

"Місто підтримує максимально тероборону. Мав зустрічі з ключовими підприємцями, бізнесом, який об'єднується на підтримку тероборони. Домовились, що вони оперативно реагують на потреби, які можуть бути в якихось дрібних речах, на які можливо не варто відволікатись місту", – сказав мер.

Він також додав, що 21 лютого була розмова з мерами восьми обласних центрів західного регіону. Спільно вони підписали лист-звернення до прем'єр-міністра про термінову постанову Кабміну, яка б дозволила закупляти необхідне теробороні за спрощеною процедурою.

"Програма – це тільки можливості. Зробіть паузу, внесіть зміни до бюджету і будуть гроші", – акцентував депутат Сергій Васильчук.

40 депутатів одноголосно підтримали програму з правками, з урахуванням п'яти мільйонів гривень. Після перерви депутати вирішили виділити передбачені гроші з міського бюджету, таке рішення підтримали 38 міських обранців.

"Ми діємо покроково, підписали угоди щодо оренди приміщень, визначаємось, які роботи там треба провести. Ці кошти підуть на відновлення цих об'єктів. Я запевнюю вас, що об'єкти, з яких я буду здійснювати управління воєнними частинами, підготовлені і на даний час забезпечують всі необхідні заходи", – зазначив начальник Регіонального управління сил тероборони "Захід" Олександр Кяго.

На лист від голови облради і ОДА до колег з семи областей також є реакція, додав голова ОДА Віталій Коваль. Гроші для Регіонального управління сил тероборони "Захід" закладені у проєктах рішень, відтак, чекають самих рішень про їх виділення. Конкретної суми поки немає, але голова ОДА запевнив, що сусіди підтримують Рівненщину.

Що відомо

У Рівному базуватиметься управління тероборони Західного регіону. 4 лютого Рівнерада виділила приміщення.

Рівненська обласна рада на позачерговому засіданні 15 лютого додала п'ять мільйонів гривень на потреби територіальної оборони Рівненщини.

Засідання сесії Рівнеради 22 лютого відбулося у закритому режимі. За це проголосували міські обранці, оскільки напередодні у сесійній залі відбулася бійка.

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