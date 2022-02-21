На Кіровоградщині за добу підтвердили 313 випадків COVID-19, померли троє жінок

У Кіровоградській області за минулу добу підтвердили 313 випадків COVID-19, одужали 29 людей, померли троє. Захворювання діагностували у 291 дорослого та 22 дітей. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук.
За добу зробили 1150 ПЛР-тестувань, ІФА 27 та 140 досліджень на антиген.
Випадки коронавірусу підтвердили:
- 3 у Голованівському районі;
- 174 у Кропивницькому районі;
- 48 в Новоукраїнському районі;
- 88 в Олександрійському районі;
Хто одужав:
- 29 жителів Кропивницької громади;
Хто помер:
- 51-річна жінка з Кропивницької громади;
- 49-річна жінка з Устинівської громади;
- 77-річна жінка з Приютівської громади;
Що відомо
З початку пандемії у Кіровоградській області підтвердили 43792 випадків COVID-19, одужали 34608 людей, від ускладнень померли 1725 жителів регіону.
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