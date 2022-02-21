На Кіровоградщині за добу підтвердили 313 випадків COVID-19, померли троє жінок

У Кіровоградській області за минулу добу підтвердили 313 випадків COVID-19, одужали 29 людей, померли троє. Захворювання діагностували у 291 дорослого та 22 дітей. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук.

За добу зробили 1150 ПЛР-тестувань, ІФА 27 та 140 досліджень на антиген.

Випадки коронавірусу підтвердили:

3 у Голованівському районі;

174 у Кропивницькому районі;

48 в Новоукраїнському районі;

88 в Олександрійському районі;

Хто одужав:

29 жителів Кропивницької громади;

Хто помер:

51-річна жінка з Кропивницької громади;

49-річна жінка з Устинівської громади;

77-річна жінка з Приютівської громади;

Що відомо

З початку пандемії у Кіровоградській області підтвердили 43792 випадків COVID-19, одужали 34608 людей, від ускладнень померли 1725 жителів регіону.

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