На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували понад 500 людей

20 лютого в Чернівецькій області проти коронавірусу вакцинували 513 людей. Найбільше щепили препаратом Pfizer-BioNTech – 334.

Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки України.

Першою дозою за добу вакцинували 121 людину.

Pfizer-BioNTech – 67 людей,

CoronaVac – 32,

Moderna – 20,

AstraZeneca – 2,

Другою дозою імунізували 287 людей:

Pfizer-BioNTech – 179,

CoronaVac – 67,

Moderna – 41,

AstraZeneca – 0,

Бустерною дозою імунізували 105 людей:

Pfizer-BioNTech – 88 людей,

Moderna – 8,

CoronaVac – 6,

AstraZeneca – 3.

Станом на 19 лютого в області першою дозою щепили 303 322 людей, що складає 33,68% населення області. Другою дозою імунізували 293 487 людей. Додатковою – 81, бустерною – 11 539.

Що відомо

Загалом в області виявили 149 423 випадки інфікування коронавірусом, 127 659 людей одужали, а 3 271 помер.

У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Охочі вакцинуватися можуть зробити це у пунктах вакцинації.

У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.

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