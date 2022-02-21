На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували понад 500 людей

20 лютого в Чернівецькій області проти коронавірусу вакцинували 513 людей. Найбільше щепили препаратом Pfizer-BioNTech – 334.
Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки України.
Першою дозою за добу вакцинували 121 людину.
- Pfizer-BioNTech – 67 людей,
- CoronaVac – 32,
- Moderna – 20,
- AstraZeneca – 2,
Другою дозою імунізували 287 людей:
- Pfizer-BioNTech – 179,
- CoronaVac – 67,
- Moderna – 41,
- AstraZeneca – 0,
Бустерною дозою імунізували 105 людей:
- Pfizer-BioNTech – 88 людей,
- Moderna – 8,
- CoronaVac – 6,
- AstraZeneca – 3.
Станом на 19 лютого в області першою дозою щепили 303 322 людей, що складає 33,68% населення області. Другою дозою імунізували 293 487 людей. Додатковою – 81, бустерною – 11 539.
Що відомо
- Загалом в області виявили 149 423 випадки інфікування коронавірусом, 127 659 людей одужали, а 3 271 помер.
- У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Охочі вакцинуватися можуть зробити це у пунктах вакцинації.
- У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.
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