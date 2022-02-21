Ключі від нових квартир у Кам'янці-Подільському на Хмельниччині отримали 19 військовослужбовців, ветерани АТО/ООС. Квартири військові отримали у новобудові.

Про це повідомили у пресслужбі Хмельницької обласної державної адміністрації.

За їхньою інформацією, будинок для військових збудували за державні кошти згідно з програмою Міністерства оборони України.

"Відтепер власниками 19 квартир стали військовослужбовці, ветерани АТО/ООС, ще 20 квартир будуть у службовому користуванні військових", - йдеться у повідомлені.

Фото: ХОДА Нові квартири на Хмельниччині отримали 19 військових

Вручав ключі та сертифікати власникам квартир, голова Хмельницької ОДА Сергій Гамалій.

"Завдяки вашій відвазі ми живемо під мирним небом, розміновано сотні гектар територій. Ви захищаєте рідну Україну від посягань на її незалежність, територіальну цілісність та недоторканість", - сказав очільник області.