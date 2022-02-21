У Краматорську 21 лютого проведуть військові навчання

На околицях Краматорська військовослужбовці проведуть навчання. Про це повідомляє Краматорська міська рада.

"Сьогодні у Крейдяному кар’єрі військовослужбовці з 09:00 до 16:00 будуть проводити стрільби. Будь ласка, зберігайте спокій та повідомте про навчання рідних та близьких", — сказано у повідомленні.

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