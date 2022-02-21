На Житомирщині за добу, 20 лютого, підтвердили коронавірус у 480 жителів області. Померли шестеро людей.

Про це 21 лютого повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на директора обласного лабораторного центру Зиновія Парамонова.

20 лютого лабораторний центр провів 855 досліджень на наявність захворювання – у 480 жителів області підтвердили діагноз. Активними хворими на коронавірус наразі є 26 325 жителів Житомирщини.

Від ускладнень коронавірусу померли ще шестеро людей:

троє жінок віком 83, 78 та 82 роки і 71-річний чоловік з Житомира;

двоє чоловіків віком 79 та 84 роки з Бердичева.

Загалом серед жителів області, хворих на COVID-19, офіційно зареєстровані 3 510 летальних випадків. Найбільше людей померли у Житомирі – 966 жителів, Бердичеві – 305, Коростені – 257 та Новограді-Волинському – 194.

20 лютого одужання від коронавірусу підтвердили у 424 жителів області.

Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 190 203 жителі, з яких 160 368 вже одужали.

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