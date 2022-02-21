На Донбасі за добу коронавірус виявили у 781 людини

Протягом 20 лютого на Донеччині вакцинували першою дозою 102 людей, другу дозу отримали – 173. На Луганщині першою дозою вакцинували 36, другою – 58. Про це повідомляє сайт вакцинації від COVID-19.

Загалом в Донецькій області 2 дози щеплення мають 628 051 людина, першою дозою вакциновані 665 837 людей, а бустерну дозу отримали 12 072 людей. У Луганській області 2 дози щеплення мають 274 693 людей, першою дозою вакциновані 281 021, а бустерну дозу отримала 15 060 людей.

У Донецькій області за добу коронавірус виявили у ще 593 хворих. У Луганській області за добу COVID-19 підтвердили ще у 188 хворих.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Що відомо

Список пунктів щеплень та центрів масової вакцинації

У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) вважають, що пандемія COVID-19 не завершиться принаймні до середини 2022 року

МОЗ розповіло про те, якими можуть побічні ефекти вакцинації проти COVID-19 і в яких випадках слід звертатися за допомогою лікаря.

З питаннями щодо охорони здоров'я можна звертатись за телефонами:

- "гаряча лінія" Міністерства охорони здоров'я - 0 800 505 201

- "гаряча лінія" Донецької облдержадміністрації - 0 800 408 91

- "гаряча лінія" Луганської облдержадміністрації - 0800 505 107

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