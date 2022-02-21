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502 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині
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502 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

Катерина Зозуля
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502 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині Фото: pexels.com

20 лютого на Полтавщині лабораторно підтвердили 502 випадки інфікування СOVID-19. В Україні 13 562 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 20 лютого лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 39 менше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

  • Гадяцький – 2181 (+1);
  • Гадяч – 3260 (+14);
  • Горішні Плавні – 9607 (+108);
  • Кобеляцький – 3224 (+2);
  • Козельщинський – 2156 (+35);
  • Котелевський – 2579 (+50);
  • Кременчук – 22543 (+38);
  • Кременчуцький – 3267 (+3);
  • Лохвицький – 4324 (+4);
  • Лубенський – 2082 (+2);
  • Новосанжарський – 2474 (+20);
  • Пирятинський – 2931 (+2);
  • Полтава – 57368 (+150);
  • Полтавський – 8781 (+6);
  • Хорольський – 3080 (+37);
  • Шишацький – 2314 (+30).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 175 127 людей. Одужали за увесь час 150 615 людей, а летальних випадків — 4 144 (3 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 20 368 жителів регіону.

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