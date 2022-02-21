502 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

20 лютого на Полтавщині лабораторно підтвердили 502 випадки інфікування СOVID-19. В Україні 13 562 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 20 лютого лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 39 менше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

Гадяцький – 2181 (+1);

Гадяч – 3260 (+14);

Горішні Плавні – 9607 (+108);

Кобеляцький – 3224 (+2);

Козельщинський – 2156 (+35);

Котелевський – 2579 (+50);

Кременчук – 22543 (+38);

Кременчуцький – 3267 (+3);

Лохвицький – 4324 (+4);

Лубенський – 2082 (+2);

Новосанжарський – 2474 (+20);

Пирятинський – 2931 (+2);

Полтава – 57368 (+150);

Полтавський – 8781 (+6);

Хорольський – 3080 (+37);

Шишацький – 2314 (+30).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 175 127 людей. Одужали за увесь час 150 615 людей, а летальних випадків — 4 144 (3 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 20 368 жителів регіону.

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