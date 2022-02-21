502 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

20 лютого на Полтавщині лабораторно підтвердили 502 випадки інфікування СOVID-19. В Україні 13 562 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.
За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 20 лютого лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 39 менше, ніж днем раніше.
Нові випадки захворювання виявили:
- Гадяцький – 2181 (+1);
- Гадяч – 3260 (+14);
- Горішні Плавні – 9607 (+108);
- Кобеляцький – 3224 (+2);
- Козельщинський – 2156 (+35);
- Котелевський – 2579 (+50);
- Кременчук – 22543 (+38);
- Кременчуцький – 3267 (+3);
- Лохвицький – 4324 (+4);
- Лубенський – 2082 (+2);
- Новосанжарський – 2474 (+20);
- Пирятинський – 2931 (+2);
- Полтава – 57368 (+150);
- Полтавський – 8781 (+6);
- Хорольський – 3080 (+37);
- Шишацький – 2314 (+30).
За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 175 127 людей. Одужали за увесь час 150 615 людей, а летальних випадків — 4 144 (3 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 20 368 жителів регіону.
Читайте також: