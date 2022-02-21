Одеські спортсменки завоювали медалі на турнірі в Об'єднаних Арабських Еміратах

Одеські спортсменки Анжеліка Терлюга та Аніта Серьогіна завоювали медалі на турнірі в Об'єднаних Арабських Еміратах. Про це повідомили в Одеській обласній федерації карате.
Дівчини змагалися у Прем’єр-лізі, яка відбулася 18-20 лютого у Фуджайрі. Анжеліка Терлюга посіла друге місце у категорії "до 55 кг". Для спортсменки це 36 нагорода, завойована на міжнародній арені. Її тренує Денис Морозов.
Аніта Серьогіна посіла друге місце у категорії "до 61 кг". Вона займається під керівництвом Олександра Тонкошкура. Ця нагорода стала 27 у колекції спортсменки.
Odessa Karate Federation
Odessa Karate Federation
Odessa Karate Federation
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