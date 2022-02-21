За минулу добу, 20 лютого, на Дніпропетровщині підтвердили 1353 нові випадки коронавірусу. Про це йдеться в інформації на сайті МОЗ.

В області за добу через ускладнення коронавірусу померла 1 людина. Ще 1102 жителі області одужали.

Загалом на Дніпропетровщині – 296 820 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Подолали хворобу 247 633 мешканці області. Померли 9375 людей.

Що відомо

Міністерство охорони здоров'я розподілило у регіони 60 тисяч курсів препарату для лікування COVID-19 "Молнупіравір".

Верховна рада проголосувала у першому читанні за внесення змін до деяких законів щодо врегулювання питання запровадження карантину (№6508).

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