COVID-19 на Запоріжжі: понад 500 нових випадків за добу та 6 летальних

За добу 20 лютого в Запорізькій області виявили 564 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу, померли 6 пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19, одужали – 0.

Про це Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.

У регіоні станом на 21 лютого продовжує лікуватись 21 981 пацієнт. За добу обстежили 1 615 людей.

Протягом всього періоду пандемії на Запоріжжі захворів на коронавірусну хворобу 211 171 мешканець регіону, з них одужали 183 368, загальна кількість померлих – 5 819.

У разі потреби мешканці області можуть звертатися на гарячу лінію STOPCOVID19 на Запоріжжі:

15-45 – цілодобова урядова лінія

0 800 503 508 – гаряча лінія Запорізького обласного контактного центру

707 26 81 – цілодобова лінія лабораторного центру

Що відомо

На території Запорізької області циркулює штам COVID-19 — "Омікрон". Це підтверджуютьрезультати контрольних досліджень.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що для лікування коронавірусу Україна закупила "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб" (ліки уже доставлені до медзакладів).

Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу. Це вдвічі більше за пікові під час минулої хвилі.

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