COVID-19 на Запоріжжі: понад 500 нових випадків за добу та 6 летальних

За добу 20 лютого в Запорізькій області виявили 564 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу, померли 6 пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19, одужали – 0.
Про це повідомляє Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.
У регіоні станом на 21 лютого продовжує лікуватись 21 981 пацієнт. За добу обстежили 1 615 людей.
Протягом всього періоду пандемії на Запоріжжі захворів на коронавірусну хворобу 211 171 мешканець регіону, з них одужали 183 368, загальна кількість померлих – 5 819.
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У разі потреби мешканці області можуть звертатися на гарячу лінію STOPCOVID19 на Запоріжжі:
- 15-45 – цілодобова урядова лінія
- 0 800 503 508 – гаряча лінія Запорізького обласного контактного центру
- 707 26 81 – цілодобова лінія лабораторного центру
Що відомо
- На території Запорізької області циркулює штам COVID-19 — "Омікрон". Це підтверджуютьрезультати контрольних досліджень.
- Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що для лікування коронавірусу Україна закупила "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб" (ліки уже доставлені до медзакладів).
- Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу. Це вдвічі більше за пікові під час минулої хвилі.
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