COVID-19: на Одещині за добу виявили 1 011 нових випадків

За минулу добу, 20 лютого, в Одеській області COVID-19 виявили у 1 011 людей. 676 хворих одужали, дев'ять – померли. Про це повідомили на сайті МОЗ.
На першому місці за кількістю нових випадків місто Київ (2 297). Далі йде Дніпропетровська область (1 353), на третьому місці – Миколаївська (1 099).
Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:
- захворіли 321 620 громадян,
- одужали 241 103 людини,
- помер 5 881 хворий,
- наразі хворіють 74 636 мешканців області.
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