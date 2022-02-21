COVID-19: на Одещині за добу виявили 1 011 нових випадків

За минулу добу, 20 лютого, в Одеській області COVID-19 виявили у 1 011 людей. 676 хворих одужали, дев'ять – померли. Про це повідомили на сайті МОЗ.

На першому місці за кількістю нових випадків місто Київ (2 297). Далі йде Дніпропетровська область (1 353), на третьому місці – Миколаївська (1 099).

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

захворіли 321 620 громадян,

одужали 241 103 людини,

помер 5 881 хворий,

наразі хворіють 74 636 мешканців області.

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