Понад 2,5 тисячі українців впродовж останніх десятиріч відкрили рахунки у швейцарському банку Credit Suisse. Серед них — українські олігархи, політики і високопосадовці, зокрема, Рінат Ахметов, Ігор Коломойський, Павло Фукс, Роман Насіров і Валерій Хорошковський. Про це стало відомо завдяки витоку даних, який переріс у міжнародний журналістський проєкт — SuisseSecrets, повідомляє "Слідство. Інфо".

За даними "Слідство. Інфо", SuisseSecrets містять дані з понад 18 тисяч рахунків, відкритих більш ніж за 70 років. У сукупності йдеться про понад 100 мільярдів доларів.

Так, бізнесмен Рінат Ахметов, за даними розслідувачів зі "Слідство. Інфо", свої рахунки ділив із топменеджерами компанії “Систем Кепітал Менеджмент” (СКМ). Всього вони відкрили у банку понад 50 рахунків. Баланс на одному з них сягав 497 млн франків, тобто 498 млн доларів США, станом на 2016 рік.

Бізнесмен Ігор Коломойський, як стало відомо "Слідство. Інфо", мав один рахунок на своє ім'я, який налічував понад 27 мільйонів франків, тобто 29 мільйонів доларів, станом на 2013 рік. І ще один рахунок — на ім'я його матері, дружини та доньки з балансом понад 3 мільярди франків, тобто 2,6 мільярда доларів, у 2007 році. Під час розмови з журналістами "Слідство. Інфо" Коломойський сказав, що у банку були гроші, отримані внаслідок угоди з компанією Evraz. За його версією, всі три мільярди були покладені на його рахунок, а члени родини отримали право ними користуватися.

Російсько-український бізнесмен Павло Фукс став клієнтом Credit Suisse у 2014 році. Станом на 2015 рік, за інформацією журналістів-розслідувачів, його рахунок мав 17 мільйонів франків, тобто 18 млн доларів.

Ексголова Служби безпеки України Валерій Хорошковський мав у швейцарському банку три рахунки, повідомили у "Слідство. Інфо". Йдеться про 2004, 2006 та 2007 роки. За даними розслідувачів, 2006 року його акаунт налічував один мільярд франків, тобто 860 мільйонів доларів. Коментуючи це журналістам, Хорошковський повідомив, що “не мав рахунку у банку у вказаний ними період”.

Колишній голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров станом на 2010 рік на рахунку мав 699 тисяч франків, тобто 700 тисяч доларів, йдеться у матеріалах розслідуваня.

Також у швейцарському банку знайшлися рахунки, що мав колишній прем'єр-міністр України Павло Лазаренко, повідомили у "Слідство. Інфо". За даними журналістів, у банку він мав два невідомі раніше рахунки, які були активні станом на 2003 рік. Захист Лазаренка заперечує цю інформацію.

Джерело, яке надало журналістам інформацію про банківські рахунки, пояснило, що вважає аморальними швейцарські закони про банківську таємницю, пояснили розслідувачі.

“Приводом для захисту банківської таємниці є лише папірець, який прикриває ганебну роль швейцарських банків у співпраці з неплатниками податків”, — цитує джерело "Слідство. Інфо".

За словами цієї людини, ця ситуація сприяє корупції та позбавляє країни, що розвиваються, необхідних податкових надходжень.

Як зазначили у проєкті розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP), попри зобов’язання Credit Suisse боротися з незаконними коштами, дані банку показують, що він обслуговував десятки злочинців, диктаторів, службовців розвідки, партій і політичних гравців із чималими статками.

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