В селищі Залізне, поблизу Торецька вранці стався мінометний обстріл, від якого руйнувань зазнали два житлових будинки місцевих жителі, нікого на момент обстрілу в будинках не було. Про це у коментарі Суспільному розповів співзасновник благодійного фонду “Восток SOS” Костянтин Рєуцький.

"Дві міни біля будинку номер 1 та номер 3 по вулиці Чехова, місцеві кажуть, що по цій вулиці останній раз були потрапляння у 2015 році. У будинку номер 1 знесло половину даху хвилею вибуховою, вибило вікна, в будинку номер 3 теж посікло вікна та дах, побили дерева, побило господарські будови, сараї", — додав Костянтин Рєуцький.

Як розповів Костянтин Рєуцький, коли вони були місцеві жителі власноруч допомагали жінці будинку номер 1 закривати плівкою вікна та дах.

Наслідки обстрілу, фото: Восток SOS Наслідки обстрілу, фото: Восток SOS

"Вранці один снаряд прилетів на подвір‘я пані Наталі у Залізному. Жінки вдома не було, вона саме пішла до матері, коли почався обстріл. Каже, це врятувало її, бо зазвичай в цей час вона п‘є чай на кухні – саме з цього боку будинок і посікло уламками найбільше, вибило вікно і зруйнувало частину даху", — повідомили у "Восток SOS".

За словами члена правління благодійного фонду “Восток SOS” Євгена Васильєва, стало менше обстрілів. Вони не такі інтенсивні, як вчора та позавчора, але це стосується більш Луганської області.

Що відомо

Станом на 22 годину, 20 лютого, з боку бойовиків зафіксували 74 порушення, 68 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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