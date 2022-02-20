Представники Першої ліги "Ужгород" та "Волинь" готуються до весняної частини сезону. 19 лютого у обласному центрі Закарпаття на стадіоні "Авангард" команди зіграли товариський матч. Про це повідомляють на сайті ФК "Ужгород".

"Протягом матчу моментів було не багато. Вся боротьба точилася переважно у центрі поля", — йдеться у публікації. У першому таймі через штовханину арбітр вилучив двох гравців — "Ужгорода" та "Волині" (через товариський статус гри тренери провели заміни).

Фото: ФК "Ужгород"

У другому таймі близькою до голу була луцька команда, але м'яч влучив у поперечку. "Ужгородці" також декілька разів загрожували воротам суперника, однак надійно грав воротар.

"Волинь" продовжить зимові тренувальні збори на Закарпатті, а "Ужгород" наприкінці лютого планує поїхати для тренувань та спаринг-матчів в угорську Кішварду.

Що відомо:

"Ужгород" і "Волинь" виступають у Першій лізі. Луцька команда після літньо-осінньої частини сезону йде на 10-й сходинці, маючи у своєму активі 25 очок. Закарпатський клуб розташовується на передостанній 15-й позиції з 16-ма балами.

Весняна частина чемпіонату Першої ліги стартує всередині березня.

У сезоні 2021-2022 Першої ліги беруть участь 16 команд. Дві найкращі здобувають путівки у Українську Прем'єр-лігу. Третя й четверта команди Першої ліги зіграють у плей-оф проти проти 13-ї та 14-ї УПЛ. Чотири найгірші команди (13-те, 14-те, 15-те та 16-те місця у турнірній таблиці) вилітають у Другу лігу. А клуб, який фінішував на 12-й позиції, проведе матч плей-оф проти представника Другої ліги.

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