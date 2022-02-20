У місті Олександрія Кіровоградської області пам’ять Героїв Небесної Сотні вшанували смолоскипною ходою та мітингом-реквіємом. Про це Суспільному розповіла працівниця пресслужби Олександрійської міської ради Катерина Вострікова. За її підрахунками, участь у вшануванні взяли участь близько сотні людей.

Учасники ходи рушили до площі Соборна, де відбувся мітинг-реквієм, наприкінці якого його учасники утворили живий Тризуб. Тривало вшанування майже півтори години.

Олександрійська міська рада Смолоскипна хода

Олександрійська міська рада Мітинг-реквієм

Олександрійська міська рада Мітинг-реквієм та "живий" Тризуб (праворуч внизу)

Що відомо

"Небесна Сотня" — прийнята в Україні збірна назва загиблих протестувальників, які мали безпосередній стосунок до ідеї та акції Євромайдану (Революції гідності) у грудні 2013 — лютому 2014 року. Пам'ятний День Героїв Небесної Сотні відзначають 20 лютого.

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