Внаслідок обстрілу бойовиків знищено вантажівку СЦКК — ООС

Внаслідок обстрілу бойовиків було знищено автомобіль марки ЗіЛ-131 української сторони спільного центру координації та контролю припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"20 лютого з напрямку населеного пункту Весела гора бойовиками було здійснено обстріл позицій Збройних Сил України у напрямку населеного пункту Щастя з застосуванням міномета калібру 120 мм, станкового протитанкового гранатомета СПГ-9 (6 пострілів), станкового автоматичного гранатомета АГС-17 (30 пострілів), великокаліберного кулемета (10 черг)", — йдеться у повідомленні.

Що відомо

За 19 лютого на Донбасі з боку бойовиків зафіксували 136 порушень, 116 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Двоє українських військовослужбовців загинули. Четверо військовослужбовців отримали поранення та знаходяться у лікувальних закладах. Один військовослужбовець отримав бойове травмування.

Від початку доби 20 лютого бойовики на Донбасі порушили "тишу" 53 рази, 50 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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