Срібна медаль України та закриття Олімпіади-2022: головні спортивні новини тижня

Срібна медаль України, позитивні допінг-проби українських атлеток та церемонія закриття — Суспільне Спорт розповідає, чим запам'ятався останній тиждень Олімпіади-2022.

Україна виборола одну медаль на Зимовій Олімпіаді-2022. Володарем «срібла» став фристайліст Олександр Абраменко — це зробило його найуспішнішим українським спортсменом в історії Зимових ігор. Раніше він уже мав золоту нагороду Олімпіади.

Одразу 12 олімпійців здобули три та більше медалі в Пекіні. Найтитулованішим став норвезький біатлоніст Йоганнес Бьо, який виграв п'ять медалей, чотири з них — золоті.

Переможцем медального заліку Олімпіади стала Норвегія, яка закінчила виступи з новим рекордом за кількістю золотих медалей — норвежці отримали 16 нагород.

Цьогоріч у Пекіні встановили вісім світових рекордів. Останній рекорд побили у фігурному катанні олімпійські чемпіони Суй Веньцзін та Хань Цун.

Одразу дві українські атлетки здали позитивні тести на допінг — лижниця Валентина Камінська та бобслеїстка Лідія Гунько. Камінська повідомила, що закінчує кар'єру через новину про допінг, а у справі Гунько федерація бобслею України заявила, що "буде боротися".

В останній день Олімпіади-2022 відбулася урочиста церемонія закриття Ігор у Пекіні. Вона пройшла за участі України: синьо-жовтий прапор винесла біатлоністка Олена Білосюк.

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