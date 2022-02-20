Срібна медаль України та закриття Олімпіади-2022: головні спортивні новини тижня

Срібна медаль України, позитивні допінг-проби українських атлеток та церемонія закриття — Суспільне Спорт розповідає, чим запам'ятався останній тиждень Олімпіади-2022.
- Україна виборола одну медаль на Зимовій Олімпіаді-2022. Володарем «срібла» став фристайліст Олександр Абраменко — це зробило його найуспішнішим українським спортсменом в історії Зимових ігор. Раніше він уже мав золоту нагороду Олімпіади.
- Одразу 12 олімпійців здобули три та більше медалі в Пекіні. Найтитулованішим став норвезький біатлоніст Йоганнес Бьо, який виграв п'ять медалей, чотири з них — золоті.
- Переможцем медального заліку Олімпіади стала Норвегія, яка закінчила виступи з новим рекордом за кількістю золотих медалей — норвежці отримали 16 нагород.
- Цьогоріч у Пекіні встановили вісім світових рекордів. Останній рекорд побили у фігурному катанні олімпійські чемпіони Суй Веньцзін та Хань Цун.
- Одразу дві українські атлетки здали позитивні тести на допінг — лижниця Валентина Камінська та бобслеїстка Лідія Гунько. Камінська повідомила, що закінчує кар'єру через новину про допінг, а у справі Гунько федерація бобслею України заявила, що "буде боротися".
- В останній день Олімпіади-2022 відбулася урочиста церемонія закриття Ігор у Пекіні. Вона пройшла за участі України: синьо-жовтий прапор винесла біатлоністка Олена Білосюк.
Більше читайте на сайті Суспільне Спорт
Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі аккаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!