"Промені Майдану". У Львові відбулася мистецька акція

20 лютого у Львові на Меморіалі Героїв Небесної Сотні відбулась мистецька акція "Промені Майдану". Так у місті вшанували пам'ять Героїв Революції Гідності.

Як повідомили у пресслужбі Львівської міської ради, до заходу долучилися керівники та представники дипломатичних відомств США, Британії, Канади, Австралії, Німеччини.

Фото: Роман Балук Також люди принесли лампадки та запалили їх біля Меморіалу

На Меморіалі Героїв Небесної Сотні зачитали імена загиблих учасників Революції Гідності та вшанували їх хвилиною мовчання. Також там звучали пісні про Небесну Сотні.

Фото: Роман Балук Спеціальні світлові промені запустили у небо

Наприкінці мистецької акції у небо запустили десятки світлових променів у пам'ять про захисників України.

20 лютого в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні. Саме цього дня вісім років тому загинуло найбільше учасників Революції Гідності.

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