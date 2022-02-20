logo logo
"Промені Майдану". У Львові відбулася мистецька акція
РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІНЕБЕСНА СОТНЯРегіони

"Промені Майдану". У Львові відбулася мистецька акція

Марта Янко
·
·
"Промені Майдану". У Львові відбулася мистецька акція Фото: Роман Балук

20 лютого у Львові на Меморіалі Героїв Небесної Сотні відбулась мистецька акція "Промені Майдану". Так у місті вшанували пам'ять Героїв Революції Гідності.

Як повідомили у пресслужбі Львівської міської ради, до заходу долучилися керівники та представники дипломатичних відомств США, Британії, Канади, Австралії, Німеччини.

"Промені майдану". У Львові відбулася мистецька акціяФото: Роман Балук

Також люди принесли лампадки та запалили їх біля Меморіалу

На Меморіалі Героїв Небесної Сотні зачитали імена загиблих учасників Революції Гідності та вшанували їх хвилиною мовчання. Також там звучали пісні про Небесну Сотні.

"Промені майдану". У Львові відбулася мистецька акціяФото: Роман Балук

Спеціальні світлові промені запустили у небо

Наприкінці мистецької акції у небо запустили десятки світлових променів у пам'ять про захисників України.

20 лютого в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні. Саме цього дня вісім років тому загинуло найбільше учасників Революції Гідності.

Читайте також: У Львові на Личаківському кладовищі вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

Читайте нас у Instagram: головні новини регіону

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди