Пам’ятник Героям Небесної Сотні у Тернополі підсвітили сімома ліхтарями. Так вшанували сімох жителів Тернопільщини, які загинули під час Революції Гідності. Про це розповіла речниця облдержадміністрації Ганна Василенко.
За її словами, вшанувати Героїв Небесної Сотні прийшли їхні рідні, військові, волонтери, священники, жителі області та представники влади. Біля пам’ятника відправили панахиду.
Присутні поклали до пам'ятника квіти та лампадки.
"Учасникам заходу також показали відео про події Революції Гідності та про вшанування загиблих. За допомогою проектора відео можна було побачити на стіні обласного краєзнавчого музею", – каже Ганна Василенко.
Із Теребовлі вшанувати Небесну Сотню приїхав 19-річний Дмитро.
"Я не був учасником майдану, але там було багато моїх друзів. Деяких із них уже немає серед живих. Тому, для мене це важливо – пам’ятати і шанувати подвиг наших Героїв", – розповідає хлопець.
Подружжя тернополян Наталія і Михайло прийшли до пам’ятника, щоб помолитися за Небесну Сотню.
"Сьогодні такий день, коли особливо треба віддати шану борцям за волю України. Слава Небесній Сотні", – каже Михайло.
Такий захід у Тернополі відбувається другий рік поспіль. Організували його представники Тернопільської міської ради і облдержадміністрації.
Нагадаємо, День пам’яті Героїв Небесної Сотні відзначають 20-го лютого. Його встановлено указом Президента України Петра Порошенка від 11-го лютого 2015-го року. Серед Героїв Небесної сотні – семеро з Тернопіщини: Олександр Капінос, Устим Голоднюк, Назар Войтович, Василь Мойсей, Ігор Костенко, Тарас Слободян і Василь Аксенин. Усі вони Указом Президента України удостоєні звання Героя України.
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