У Запоріжжі вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

20 лютого на Майдані героїв у Запоріжжі вшановували пам'ять Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Запоріжжя Дар'я Пасічник. У заході взяли участь близько 70 людей. Це ветерани АТО/ООС, волонтери, учасники Революції Гідності та містяни.

Фото Суспільне Запоріжжя

Вони виконали гімн України та вшанували пам'ять загиблих Героїв хвилиною мовчання.

Фото Суспільне Запоріжжя

Також поклали квіти та лампадки біля пам'ятника Героям Революції Гідності.

Фото Суспільне Запоріжжя

"Для мене точкою кипіння, так, коли я остаточно рішення прийняв їхати саме в Київ, – це було, коли побили нашу молодь. Я не міг просто спокійно сприймати це насилля. Ми з побратимами їздили, допомагали чим могли", – розповідає учасник Революції Гідності та ветеран полку "Азов" Михайло Преображенцев.

Фото Суспільне Запоріжжя Михайло Преображенцев

Ветеран АТО та ООС, голова міської організації ВО "Свобода" Денис Ясинський каже, що сьогодні важливо не забути про жертву Героїв Небесної Сотні, їхній вклад в країну і найголовніше – продовжити їхню справу.

Фото Суспільне Запоріжжя Денис Ясинський

"З дерев’яними та металевими щитами, коли вони йшли на кулі, – я не знаю, просто уявити не можу, що люди тоді відчували. На смерть по суті вони йшли, щоб витягнути своїх побратимів, щоб витягнути взагалі всю країну з того бандитського режиму", – каже Денис Ясинський.

Що відомо

День пам'яті Героїв Небесної Сотні відзначається щорічно відповідно до указу президента України від 11 лютого 2015 року "Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні". Саме на 20 лютого 2014-го припадає пік розстрілів Героїв Небесної Сотні. Цього дня у середмісті Києва загинули та отримали смертельні поранення 48 учасників протесту – зазначено на сайті національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні музею Революції Гідності.

В Україні 20 лютого відзначають День Героїв Небесної Сотні. З цієї нагоди керівництво держави та українці поклали квіти до меморіалу Героям Небесної Сотні на вулиці Інститутській.

18 лютого у Києві відбулася хода пам’яті на вшанування Небесної сотні та борців за незалежність України. Учасники почали свій маршрут від Михайлівської площі, де відспівували вбитих українців, а завершили ходу на Алеї героїв Небесно сотні, де поклали квіти та запалили лампадки.

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