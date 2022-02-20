Сотня кропивничан, серед яких були учасники Революції Гідності, ветерани війни на Сході України та представники громадських волонтерських організацій, вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні та загиблих у боях за Дебальцеве. Перед монументом Небесній Сотні на площі Героїв Майдану учасники акції виклали янгола із запалених лампадок і касок.

Співорганізатор акції, історик Юрій Митрофаненко розповів Суспільному, що влаштували акцію ввечері, окремо від офіційних вшанувань, щоб запалені лампадки було видно: "Усі наші акції, пов’язані з подіями на Майдані чи російсько-українською війною, відбуваються під гаслом "Вони живі, поки їх пам’ятають". 20 лютого 2014 року на площі, тоді ще Кірова, нині – Героїв Майдану, попри загрозу нападу "тітушок", зібрались сотні-тисячі людей – вимагали від тодішньої обласної влади піти у відставку, зректися Януковича. Саме тому і сьогодні, через вісім років, ми організовуємо вшанування у форматі віче, як це було тоді".

Співорганізаторка вшанування Катерина Колтунова сказала, що чекали на учасників акції, щоб усі охочі могли долучитися до створення інсталяції з касок та лампадок: "Це про єднання. Ми маємо бути єдиними в прагненні свободи і незалежності, маємо передавати дітям знання про події Майдану – лише так ми виховаємо патріотів України".

Суспільне Кропивницький

Героїв Небесної Сотні та загиблих у боях за Дебальцеве вшанували хвилиною мовчання, до монументу поклали квіти та поставили запалені лампадки, на завершення виконали Державний Гімн.

Тривала акція 40 хвилин.

Що відомо

"Небесна Сотня" — прийнята в Україні збірна назва загиблих протестувальників, які мали безпосередній стосунок до ідеї та акції Євромайдану (Революції гідності) у грудні 2013 — лютому 2014 року. Пам'ятний День Героїв Небесної Сотні відзначають 20 лютого.

Бої за Дебальцеве тривали з 21 січня до 18 лютого 2015 року. Тоді загинули більше 150 українськиїх військових, більше сотні потрапили в полон, понад 30 зникли безвісти.

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