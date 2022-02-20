У Житомирі вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

20 лютого у Житомирі на майдані С.П. Корольова житомиряни та гості міста зібралися, аби вшанувати пам'ять Героїв Небесної Сотні. Про це з місця події повідомляє кореспондент Суспільного Леонід Мацієвський.

За його оцінкою, перед початком заходу на майдані С.П. Корольова налічувалося близько 300 людей.

Фото: Леонід Мацієвський, Суспільне.Житомир

Фото: Леонід Мацієвський, Суспільне.Житомир

Фото: Леонід Мацієвський, Суспільне.Житомир

Фото: Леонід Мацієвський, Суспільне.Житомир Загиблі Герої Небесної Сотні з Житомирщини – Яків Зайко, Сергій Кемський, Олександр Балюк та Віктор Прохорчук

Учасники мітингу-реквієму зібралися поруч з пам'ятником Героям Небесної Сотні. Заходи почалися із театралізованої реконструкції подій Майдану 2013-2014 років. Зокрема, учасники академічного ансамблю танцю "Сонечко" та Житомирського облмуздрамтеатру представили хореографічну композицію, котра показувала студентів, які вийшли протестувати проти рішення тодішнього Кабміну України про призупинення процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. "Танець" з прапорами – Державним Прапором України та прапором Євросоюзу – перервала спочатку сирена, а потім і "постріли", котрі виступають символом початку розстрілів на Майдані.

Після цього прозвучав Державний гімн України і молитва за Україну та український народ, яку спільно зачитали представники Ради християнських церков Житомирщини.

Після молитви присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання та поклали квіти до пам'ятника Героям Небесної Сотні. На честь загиблих Героїв Небесної Сотні пролунав символічний салют із пострілів.

На місці вшанування облаштували інсталяцію з шинами та бочками, які стали символами протестів 2013-2014 років.

Після завершення офіційної програми відзначення Дня Героїв Небесної Сотні у Житомирі на майдані Корольова працював "вільний мікрофон", де слово міг узяти кожен бажаючий.

Що відомо

Наприкінці 2013 та на початку 2014 років Україну охопили масові протести, які отримали назву "Революція гідності". Вони призвели до зміни влади та втечі за кордон тодішнього президента Віктора Януковича і його соратників. Кульмінацією подій стало масове протистояння на Майдані у Києві 18-20 лютого 2014 року, внаслідок якого було вбито 107 протестувальників та 13 міліціонерів.

"Небесна Сотня" — прийнята в Україні збірна назва загиблих протестувальників, які мали безпосередній стосунок до ідеї та акції Євромайдану (Революції гідності) у грудні 2013 — лютому 2014 року. Пам'ятний День Героїв Небесної Сотні відзначають 20 лютого.

Серед загиблих Героїв Небесної Сотні четверо жителів Житомирщини: Олександр Балюк, Яків Зайко, Сергій Кемський та Віктор Прохорчук.

Як це було: учасник російсько-української війни та Революції Гідності, майор десантно-штурмових військ Сергій Архангельський про дні розстрілу на Майдані.

У Києві відбулася хода пам’яті Небесної Сотні (фоторепортаж).

День Героїв Небесної Сотні: добірка літератури.

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