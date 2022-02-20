Туман та до 10°С тепла: яка погода буде в Одеській області наступного тижня

У понеділок, 21 лютого, по Одесі та області синоптики прогнозують теплу погоду та туман. Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

По Одесі збережеться хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура в Одесі вночі 1-3°С тепла, вдень 8-10° тепла. В деяких районах області може бути до 13°С тепла. На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 500-1000 м.

З 22 по 23 лютого очікують мінливу хмарність. 22 лютого можливі опади. Вітер південний, 23 лютого північно-західний 9-14 м/с. Температура вночі від 2°С морозу до 3°С тепла, вдень 7-12°С тепла.

З 24 по 25 лютого буде без істотних опадів. Температура вночі від 2°С морозу до 3°С тепла, вдень 4-9°С тепла.

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