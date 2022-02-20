На Дніпропетровщині п'ятеро чоловіків провалились під кригу

На Дніпропетровщині під кригу провалилися п'ятеро чоловіків. Один з них загинув. Про це Суспільному повідомила обласна пресслужба ДСНС.

20 лютого о 14:56 до рятувальної служби надійшло повідомлення про те, що на річці Дніпро, під час риболовлі, під кригу провалився рибалка.

Три співробітники поліції, які першими прибули до місця події, намагалися врятувати рибалку, однак самі провалилися під кригу. Слідом за ними під кригу провалився ще один рибалка.

Тож водолазам-рятувальникам спільно з поліцією довелося рятувати вже п'ять осіб. Серед них три співробітники поліції та два рибалки.

Рятувальникам вдалося витягти з води усіх чоловіків. Але один з рибалок помер в автомобілі швидкої допомоги.

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