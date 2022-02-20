Хода пам'яті. У Чернівцях вшановують Героїв Небесної Сотні

У Чернівцях люди йдуть ходою пам'яті, щоб вшанувати пам'ять Героїв Небесної Сотні. Перед цим на Центральному кладовищі провели поминальне богослужіння.

Хода рушила від скверу Героїв Небесної Сотні.

Суспільне Буковина Люди у сквері Героїв Небесної Сотні

Люди проходять вулицями, які назвали на честь загиблих Героїв Небесної Сотні — Олександра Щербанюка та Василя Аксенина.

Суспільне Буковина Люди йдуть вулицею, названою на честь Героя

Щербанюк їздив на Майдан тричі. З останньої поїздки не повернувся. 20 лютого він загинув від кулі снайпера. Олександру тоді було 46.

Суспільне Буковина У Чернівцях вшановують Героїв Небесної Сотні

Аксенин 20 лютого отримав поранення, попри те, що був у бронежилеті. Снайперська куля влучила в живіт. Ситуацію ускладнило те, що в глибоку та широку рану потрапила земля разом із попелом. Через тяжкість поранення наприкінці лютого чоловіка відправили на лікування до Польщі. 12 березня він помер внаслідок зупинки серця через отримане поранення. Василю було 52 роки.

Суспільне Буковина Чернівчани під час ходи розгорнули прапор України

Після ходи на Центральній площі проведуть перформанс "Зима, що нас змінила" — інсталяцію з шинами, обгорілими прапорами з Майдану та бочками з вогнем. Також на площі покажуть стрічку просто неба та виступатимуть актор театру «Темп». Початок о 18:00.

Суспільне Буковина Люди покладали квіти до пам'ятника Героїв Небесної Сотні у Чернівцях

20 лютого День Героїв Небесної Сотні відзначають по всій Україні. Вшановують подвиг учасників Революції гідності та увічнюють пам'ять Героїв Небесної Сотні. Цього дня 2014 року на вулиці Інститутська у Києві силові підрозділи розстрілювали протестувальників. Всього за день було до ста жертв, яких назвали ”Небесною Сотнею”.

Що відомо

Василь Аксенин — Герой Небесної Сотні з Чернівців. У 52 роки Аксенин помер у польській клініці внаслідок зупинки серця через отримане на Майдані поранення. Посмертно йому присвоїли звання почесного громадянина Чернівців, Героя України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” та нагородили медаллю "За жертовність і любов до України" від УПЦ КП. На честь Аксенина у Чернівцях назвали вулицю.

— Герой Небесної Сотні з Чернівців. У 52 роки Аксенин помер у польській клініці внаслідок зупинки серця через отримане на Майдані поранення. Посмертно йому присвоїли звання почесного громадянина Чернівців, Героя України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” та нагородили медаллю "За жертовність і любов до України" від УПЦ КП. На честь Аксенина у Чернівцях назвали вулицю. Олександр Щербанюк — Герой Небесної Сотні з Чернівців. Загинув на Майдані 20 лютого 2014 року від куль снайпера у 46 років. Посмертно йому надали звання Почесного громадянина Чернівців, Героя України та нагородили медаллю "За жертовність і любов до України" від УПЦ КП. На честь Щербанюка у Чернівцях назвали вулицю.

— Герой Небесної Сотні з Чернівців. Загинув на Майдані 20 лютого 2014 року від куль снайпера у 46 років. Посмертно йому надали звання Почесного громадянина Чернівців, Героя України та нагородили медаллю "За жертовність і любов до України" від УПЦ КП. На честь Щербанюка у Чернівцях назвали вулицю. Наприкінці 2013 та на початку 2014 років Україну охопили масові протести, які отримали назву Революція гідності. Вони призвели до зміни влади та втечі за кордон тодішнього президента Віктора Януковича і його соратників. Кульмінацією подій стало масове протистояння на Майдані у Києві 18-20 лютого 2014 року, внаслідок якого було вбито 107 протестувальників та 13 міліціонерів.

Читайте також

У Чернівцях провели акцію в пам'ять про Героїв Небесної Сотні

Читайте нас у Telegram: головні новини Буковини

Станьте частиною Суспільне Буковина: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи села. Пишіть нам на пошту редакції новин: [email protected]